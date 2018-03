Journalisten vaker bedreigd, maar ‘bang’ voor aangifte

Veel van de bedreigingen worden online geuit, maar de cijfers herbergen ook veel ernstiger gevallen. Momenteel worden misdaadverslaggevers Paul Vugts (Het Parool) en John van den Heuvel (de Telegraaf) bijvoorbeeld beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Vugts staat al maanden op een dodenlijst van de Amsterdamse onderwereld.



Vugts is blij met de aandacht voor de bedreigingen, maar waarschuwt tegelijk voor onderbezetting bij de DKDB. ,,Zij staan mij hele dagen bij. Van ’s ochtends vroeg, tot aan de avondklussen. Dat zijn steeds dezelfde mannen. Ze sputteren niet, maar het lijkt mij een weeffout. Het is geen gezonde situatie dat zij 18, 20, 24 uur achtereen werken. Iemand zei: het zou niet goed zijn als er nóg een journalist bij zou komen. Dat lijkt mij geen goed teken.''



Van den Heuvel heeft ‘al sinds de jaren 90’ met bedreigingen te maken, maar ziet de ernst toenemen. ,, Het berust volgens mij op toeval dat er nog geen heel ernstige ongelukken zijn gebeurd. Het is de laatste jaren gewoon toegenomen. In aantal, maar ook in intensiteit.''