Juncker wil 10.000 EU-grenswachten om migratie te beperken

Winter- of zomertijd?

Winter- of zomertijd afschaffen? Het was een kwestie waar de Europese Commissie zich al langer mee bezig hield, maar inmiddels zijn ze eruit: lidstaten mogen vanaf nu zelf bepalen of ze in de winter- of zomertijd willen leven. De verplichte Europese omschakeling van tijd gaat dus op de schop.