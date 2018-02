Justitie hield vergoeding weduwe Mieremet uit publiciteit

Wat wel opvallend is, is dat de vergoeding onvermeld blijft in het persbericht dat het OM in 2013 verspreidde over de deal. Daarin staat wél dat er ‘ongeveer 6,5 miljoen’ is ontnomen aan de weduwe, maar niet dat hier een onkostenvergoeding mee gemoeid ging.



Advocaat Mark Teurlings van Ria E. zegt dat hij ‘nog weet dat hier bewust voor is gekozen’. ,,Omdat je dat moeilijk kunt uitleggen. Ik zou niet willen zeggen dat het is verzwegen, maar ik denk dat justitie hiervoor koos omdat je anders meer moet vertellen over hoe die deal in elkaar steekt.’’



Volgens woordvoerder Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie werd het noemen van de onkostenvergoeding ‘niet belangrijk genoeg gevonden’ om in het persbericht te zetten. ,,Waarom wel? Alles wat het OM doet, kost geld. Zo’n persbericht is een half A4'tje. Een samenvatting van een grote overeenkomst.’’ Hij ontkent dat het bewust niet is bekendgemaakt. ,,We hebben het er niet uit gelaten omdat we daarmee lastige vragen wilden voorkomen.’’



Minister Grapperhaus zegt dat het Openbaar Ministerie ‘conform de richtlijnen’ heeft gehandeld.