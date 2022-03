Kaag erkent: Bij eventueel EU-lidmaatschap Oekraïne worden geen bochten afgesneden

Polen en onder meer de Baltische staten wilden tegemoetkomen aan de vurige wens van Oekraïne om zo snel mogelijk toe te treden tot de EU en het door Rusland binnengevallen land de status van kandidaat-lid gunnen. Maar Nederland en veel andere EU-landen willen geen bochten afsnijden in de loodzware en langdurige toetredingsprocedure. Oekraïne is beter geholpen met meer samenwerking op korte termijn dan met een vergezicht, stelde Rutte.

De leiders willen Oekraïne ‘helpen in het proces van toetreding', zei Rutte na afloop van het overleg met zijn collega’s. ,,Dat gaat een tijd kosten”, tekende hij in dezelfde adem aan. De regering in Kiev mag erop rekenen dat de EU-landen ‘kijken hoe we hen daarin support kunnen geven’.