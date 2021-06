Kaag: Ik wist niet van D66-bemoeienis met VPRO-docu

D66-leider Sigrid Kaag heeft zelf niet aangedrongen op aanpassingen in de veelbesproken documentaire die de VPRO eerder over haar maakte. ,,Dat was niet mijn verzoek”, aldus Kaag. Daarnaast zegt ze niet te hebben geweten dat het campagneteam van D66 zich er wél mee bemoeide.

Minister Arie Slob (Media) moest vanochtend erkennen dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. In antwoord op vragen van PVV-Kamerlid Marin Bosma schreef Slob dat D66 volgens hem ‘geen betrokkenheid bij of invloed (heeft) gehad op de documentaire’.

Uit e-mails die GeenStijl gisteren naar buiten bracht blijkt echter dat D66 zich wel degelijk liet gelden. Zo hadden partijmedewerkers onder meer moeite met een champagneshot tijdens een werkreis als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar Niger. Ook waren zij niet te spreken over beelden van een overleg waarin Kaag klaagt over Kamerleden.

Wenkbrauwen

Slob zegt dat hij zich heeft gebaseerd op een verklaring van de omroep. Hij heeft geen navraag gedaan bij D66 of het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Kaag de scepter zwaait. Volgens een woordvoerster van Slob is het staande praktijk dat bij Kamervragen over tv-programma’s altijd eerst bij de omroep wordt aangeklopt. Toen de VPRO ontkende dat er sprake zou zijn geweest van betrokkenheid van D66, zocht Slob niet verder.

Slob heeft de VPRO inmiddels om opheldering gevraagd. Kamerlid Bosma wil op zijn beurt Slob op het matje roepen in de Kamer. De ombudsman van de NPO, Margo Smit, onderzoekt de totstandkoming van de documentaire. Normaliter heeft de ombudsman een termijn van drie maanden, maar zo lang zal het deze keer niet duren, verzekert ze. ,,Dit oordeel moet er gewoon heel snel komen.”

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemde de documentaire eerder al journalistiek gezien geen slimme zet. Vooral de periode waarin die gemaakt is, de verkiezingstijd, kan ervoor zorgen dat de “strikte onafhankelijkheid in twijfel wordt getrokken”, liet Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, weten.

Autogordel

Volgens Kaag was er sprake van een ‘werkafspraak’. Die hield onder meer in dat de film ‘aan het einde’ zou worden getoond, voordat die op televisie kwam. Dat de makers instemden met een aantal voorgestelde wijzigingen betekent volgens Kaag niet dat er druk is uitgeoefend. ,,De documentairemakers hebben hun eigen onafhankelijke inzichten gemaakt. Ik denk dat het opmerkingen zijn geweest die ze kunnen meenemen of negeren. Dat is aan hen.”

De VPRO liet gisteravond weten dat haar journalisten onafhankelijk zijn. ,,Dat de documentaire vooraf is bekeken is niet ongebruikelijk, dit is om feitelijke onjuistheden en substantiële onevenwichtigheden te kunnen constateren en die zo nodig aan te passen.’’ De aanpassingen hebben ‘op geen enkele manier de inhoud van de film zoals de maker die voor ogen had, geschaad’. De omroep heeft nog niet gereageerd op Slobs opmerking dat hij niet volledig is geïnformeerd door de VPRO.

In de documentaire is Kaag op de achterbank van haar dienstauto te zien zonder dat ze een gordel draag. Dat is verboden en daarop staat een boete. Kaag ‘schrok’ toen ze de beelden zag. Als boetedoening maakte ze naar eigen zeggen meteen een bedrag over naar Veilig Verkeer Nederland. ,,Dat is gewoon een slecht voorbeeld. Daar ben ik in de fout.”

