Kaag na grote winst: ‘We willen progressiever, eerlijker en vooral groener’

,,Democraten, het is gelukt", zei Kaag. ,,Er was kritiek. Maar de afgelopen maanden bekroop me het gevoel dat mensen klaar waren voor het optimisme en de visie van D66. ik heb altijd geloofd dat Nederlanders niet extreem zijn maar gematigd. Nederlanders zijn iedere dag bezig het leven een beetje beter te maken. Leraren, ondernemers, studenten, ouders, grootouders. Onze boodschap heeft weerklank gevonden bij hen allemaal.”



Kaag zei te willen samenwerken met andere partijen, maar liet meteen weten waar ze de nadruk op zal leggen. ,,Het aanpakken van de klimaatramp kan niet wachten. Niemand hóeft daar op te wachten. We willen progressiever, eerlijker en vooral groener. Deze uitslag betekent dat er een grote verantwoordelijkheid op ons rust. Met dat vertrouwen gaan we heel serieus om. We zijn er klaar voor.”



Volgens de exitpolls boekt D66 een enorme groei, van 19 naar 27 zetels. Daarmee zou D66 voor het eerst ooit groter worden in de Tweede Kamer dan het CDA of de PVV en zijn de democraten de tweede partij van Nederland. ,,We want more”, klonk het eerder gisteravond uit het partijkantoor.

Quote We gingen net door het dak. Dit zou een histori­sche uitslag zijn. Onze lijsttrek­ker heeft Nederland in beroering gebracht D66-campagneleider Sjoerd Sjoerdsma

Volledig scherm D66 lijsttrekker Sigrid Kaag danst op de tafel na de exitpoll. © MARTIJN BEEKMAN/ANP/HH

Gouden glans

Volledig scherm © ANP Ook campagneleider Sjoerd Sjoerdsma is blij. ,,We gingen net door het dak. Dit zou een historische uitslag zijn. Zilver met een gouden glans. Onze lijsttrekker heeft Nederland in beroering gebracht.” Volgens Sjoerdsma speelde afgelopen weken ‘de belofte’ van een lijsttrekker die tot de verbeelding spreekt ook een positieve rol. ,,Sigrid heeft een statuur die premierwaardig is.”



De start van Kaag was desondanks stroef, laat de campagneleider gemakshalve even weg. Ze kwam aanvankelijk elitair over, waardoor het leek alsof ze alleen de hoogopgeleide kiezer zou aanspreken, en gaf een desastreus interview aan NRC Handelsblad. De minister schakelde daarin meermaals haar assistent in voor antwoorden op vragen over haar eigen voorgenomen beleid.



Kaag herpakte zich echter. Ze verleidde in de meest recente verkiezingsdebatten nieuwe kiezers, twijfelaars vanuit VVD, PvdA en GroenLinks, met de boodschap dat het ‘tijd is voor nieuw leiderschap’. ,,Leiderschap dat omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. Dat iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen.” Daarmee haakte ze, zonder dat met zoveel woorden te zeggen, aan op het geslonken vertrouwen van burgers in de politiek na Groningen en de toeslagenaffaire.

Beter imago

Maar ook de coronacrisis leverde de lijsttrekker van D66 een beter imago op; doordat ze tijdens het verkiezingsdebat van RTL Nieuws als enige partij pleitte voor invoering van een vaccinatie- en testbewijs, om bijvoorbeeld naar concerten of evenementen te mogen. Kaag sprong daarmee slim in op de behoefte van Nederlanders na een jaar crisis om hun vrijheden terug te krijgen en zicht te hebben op de toekomst.

Ze kreeg trouwens weinig tegenstand in de campagne en bij de debatten te verwerken. Hooguit maakte Geert Wilders op Radio 1 een grap over de Kaagbaan bij Schiphol, aangezien de ‘groene’ Sigrid Kaag als minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking zo veel heeft gevlogen. Maar in het één op één debat met directe concurrent Lilianne Ploumen (PvdA) bij Op1 werd vooral het onderlinge respect tussen de lijsttrekkers benoemd.

De grote hoeveelheid geld die tegen de D66-campagne is aangegooid, zal het resultaat eveneens positief hebben beïnvloed. Het gezicht van de lijsttrekker was vooral de laatste weken overal in de media en op straat te zien. En de gulle donatie door techmiljardair, Steven Schuurman, van één miljoen voor een goede klimaatcampagne kon ook geen kwaad.

Volledig scherm Lijsttrekker Sigrid Kaag van D66 kan feestvieren, haar partij is de tweede van Nederland geworden © ANP

Quote Kaag katte de term voor D66'ers slim om van ‘sociaalde­mo­cra­ten’ naar ‘progres­sief liberalen’. Een term die zowel progressie­ve als liberale kiezers wegtrekt bij partijen die hen rekenen als achterban

Diplomate

Eigenlijk was de grootste opgave voor Kaag om haar imago te buigen; weg van die diplomate die eigenlijk vooral met het buitenland bezig was en helemaal niets met Nederland had. Ze maakte zelf in een tv-documentaire over haar werk en leven nog duidelijk nergens zo negatief te worden benaderd als in haar geboorteland. Kaag twijfelde in het openbaar ook lang over het lijsttrekkerschap, waardoor bijna het idee ontstond dat ze die taak wat minderwaardig vond.



Toch is Nederland afgelopen weken gaan wennen aan die netjes pratende lijsttrekker van D66. Die een duidelijk alternatief schildert voor ons land. En Kaag katte ondertussen de term voor D66'ers slim om van ‘sociaaldemocraten’ naar ‘progressief liberalen’. Een term die zowel progressieve als liberale kiezers wegtrekt bij partijen die hen rekenen als de achterban.



Want laten we eerlijk zijn: Kaag had ook niet erg veel te vrezen van PvdA, VVD of GroenLinks deze verkiezingscampagne. Hooguit de nieuwe pan-Europese partij Volt wist nog een paar zetels af te snoepen van D66. Maar dat mag het gevoel van overwinning, ook op de historische trend, niet drukken.

Pechtold

Oud D66-leider Alexander Pechtold is ontzettend blij met de verkiezingsuitslag voor zijn partij. ,,Ik ben vervuld van trots’', zei hij gisteravond in een reactie. ,,Dit is het mooiste verlate afscheidscadeau dat ik had kunnen verzinnen.” Pechtold denkt dat de democraten met Kaag een ‘zeer authentieke lijsttrekker’ hadden, die ook stabiel bleef toen ze aanvankelijk kritiek oogstte. Maar waarom heeft Nederland verder massaal op D66 gestemd? Pechtold: ,,Al jaren wordt je stem bij D66 zo duur mogelijk verkocht. Wij brengen een zekere voorspelbaarheid. En we brengen optimisme. Kijk je naar dingen met enthousiasme of zie je iedere dag als een uitdaging?” Ook het feit dat de progressief liberalen een gematigde partij zijn, leek deze keer een voordeel. ,,Het klinkt heel gek, maar jarenlang was je grijs als middenpartij. Nederland is echter een land waarin compromissen worden gesloten. Bij die traditie past D66.” De voormalig partijleider vindt het niet passend om allerlei voorspellingen te doen over de afloop van de formatie. ,,Maar ik wens iedereen rust toe, want Nederland verdient een stabiel kabinet.”

