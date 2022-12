Kaag na Suriname-missie: ‘Sommige mensen zullen zich niet gehoord voelen’

Eigenlijk, zegt Sigrid Kaag, had ze nooit naar Suriname hebben moeten afreizen. ,,Ik vind het enorm eervol als eerste vicepremier van dit kabinet, maar idealiter zou mijn bezoek niet nodig zijn geweest”, zei ze in gesprek met de media, voorafgaand aan haar terugkeer naar Nederland. ,,Maar ik heb hartelijkheid en wederkerigheid ervaren in de gesprekken.”

In Nederland leek de missie van het kabinet gedoemd te mislukken, nadat uitlekte dat op 19 december excuses gemaakt zouden worden. Te gehaast, te veel bepaald vanuit Den Haag en zonder inspraak van Suriname, klonk het. Bovendien legden Surinaams-Nederlandse organisaties extra eisen op.

Duiding

Maar Kaag oogstte in Paramaribo minder weerstand, zegt de D66-bewindsvrouwe. ,,Er was kritiek en ik heb dan ook duiding proberen te geven over wat er niet goed is gegaan, maar hoe we wel hopelijk de toekomst kunnen inrichten. Er zijn ook groepen die minder geïnteresseerd zijn in de datum, maar meer vragen: Nederland wat gaan jullie nu doen? Het is niet aan mij om er een oordeel over te hebben. Mensen uiten zorgen, frustratie, emotie, maar wat ik ook hoorde: dank voor de informatie, voor de openheid. Dit is helder. We willen nu de energie geven aan de vervolgstappen en dat is een proces van vele jaren. Wat er ook gebeurt op de negentiende, het is een begin.”

Indrukken terugkoppelen

Toch is niet iedereen overtuigd, erkent de minister. Surinaamse groeperingen van nazaten van tot slaaf gemaakten, vinden dat het plan voor 19 december had moeten worden geschrapt. En dat toch gekeken was naar 1 juli, de herdenkingsdatum van de afschaffing van de slavernij. Kaag: ,,Ik kan niet uitsluiten dat mensen zich geschoffeerd voelen, niet gehoord. En ik kan mij goed voorstellen dat de negentiende een datum is die niet voor iedereen acceptabel is. Er zijn een aantal fases geweest. Het rapport van de dialooggroep is aangeboden aan het vorige, toen demissionaire, kabinet. Daarna zijn in de formatie afspraken gemaakt. En er is de toezegging gedaan dat de reactie van het kabinet zou komen voor het einde van het jaar. Ook omdat het zo belangrijk is en er al zo lang op is gewacht. Die datum is 19 december geworden. Ik heb ook niet geprobeerd het mooier te maken dan het is.”

Volledig scherm Kaag in gesprek met schrijver en historicus Cynthia McLeod, die kritisch is over hoe Nederland de excuses aanpakt. © ANP Was het hele kabinetsplan dan toch al niet in steen gebeiteld, nog voordat zij afreisde? ,,Er is nooit iets in steen gebeiteld bij een belangrijke speech, daaraan wordt gewerkt tot het laatste moment. Maar ik ga heel veel van mijn indrukken terugkoppelen en er zijn heel veel elementen die belangrijk zijn voor het vervolg in de komende jaren. Dit is een startschot naar het herdenkingsjaar, maar de verwerking, de heling, het respect en hoe je bewustwording van het verleden kunt creëren, dat wordt niet uitgevoerd van de ene op de andere dag.”

Drie pijlers

Ook heeft ze niet iedereen kunnen overtuigen dat Franc Weerwind (Rechtsbescherming) de juiste man is om haar maandag af te lossen om de excuses die Rutte maakt toe te lichten. Weerwind is immers ‘een man van kleur’ zeggen critici. Kaag: ,,Hij is hier niet op maandag om excuses uit te spreken: categorisch niet. Maar hij zal aanwezig zijn bij het toehoren van de speech van de minister-president. Mochten er commentaren zijn, kritiek, dan kan hij dat ook meenemen.”

Al met al denkt Kaag dat haar reis zin heeft gehad. ,,Ik ben blij dat ik heel rustig, in de tijd die ons gegeven is, heb kunnen toelichten waar het proces vandaan komt. Het leunt op drie pijlers: erkennen, excuus en herstel. En dat we de samenwerking zoeken. Dat vanaf de negentiende december, het betekenisvolle moment, eigenlijk de start wordt gemaakt waarin we serieuze vervolgstappen gaan vormgeven. Een nieuwe pagina in een geschiedenis die we samen moeten gaan schrijven.”

