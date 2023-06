Kaag nog niet klaar met ‘teleurstellend’ KLM: ‘Het is gewoon onvoldoende’

Het kabinet is nog niet klaar met KLM, dat er van wordt beschuldigd dat het niet goed is omgegaan met de coronasteun die de vliegmaatschappij kreeg. Extern juridisch onderzoek moet uitwijzen of het zin heeft als het kabinet naar de rechter stapt.

In de Tweede Kamer is veel onvrede over hoe KLM is omgegaan met de coronasteungelden. KLM kreeg 3 miljard aan leningen en garanties om overeind te blijven. Dat bedrag is terugbetaald. Maar het bedrijf ontving ook nog eens 2 miljard euro om de lonen tijdens de coronacrisis door te kunnen betalen.

Volgens staatsagent Jeroen Kremers, die de deal onder de loep nam, zijn de afspraken tussen de staat en KLM door de vliegmaatschappij met voeten getreden. Zo kreeg het personeel in 2022 een winstuitkering en leverden piloten minder in dan was afgesproken. Daarnaast zouden kostenbesparingen niet zijn waargemaakt en is er nog geen einde gemaakt aan het ‘faciliteren’ van belastingontwijking door KLM-medewerkers die in het buitenland wonen.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer spraken VVD, D66 en CDA van ‘ongemak’ en ‘geschonden vertrouwen’ D66-Kamerlid Alexander Hammelburg: ,,We hebben het bedrijf door de crisis geloodst, maar het is ook moreel gezien fair dat je je dan aan afspraken houdt. Welk signaal geeft KLM hiermee af?”

Minister Kaag laat onderzoeken of ‘vervolgstappen wenselijk en haalbaar zijn’. Maar ze waarschuwt al wel. ,,De mogelijkheden zijn beperkter dan de staatsagent heeft gesteld in diens advies”, zegt zij.

Volledig scherm Sigrid Kaag, minister van Financiën (D66) tijdens een debat in de Tweede Kamer. © ANP

Teleurstellend

Het kabinet laat nu een extern juridisch advies opstellen of een gang naar de rechter om geld terug te eisen wel zin heeft. Ze noemt het ‘teleurstellend’ dat KLM niet ‘heeft geleverd’. ,,Dit is een belangrijk bedrijf met een voorbeeldfunctie. Het was een uitzonderlijk steunpakket, snel samengesteld onder moeilijke omstandigheden.”

De bevindingen van de staatsagent noemt zij ‘niet mals’. ,,Het is gewoon onvoldoende.” Ze noemt met name dat de KLM te weinig kostenbesparingen heeft doorgevoerd, spreekt van ‘haperingen’ in de verduurzaming en heeft dus ook vragen bij salarissen van de piloten en de winstdeling. ,,We hebben KLM daar ook eerder op aangesproken.” Maar dat heeft dus geen resultaat gehad.

Een gang naar de rechter zou kunnen gaan draaien om het terugkrijgen van 1,3 miljard euro uitgestelde loonbelasting.

KLM wijst er juist op dat alle leningen zijn terugbetaald én vindt dat de kostenreducties die voorwaarde waren voor de steun wél zijn behaald. ,,KLM heeft altijd correct, feitelijk en zorgvuldig gerapporteerd en de betrokken ministeries meegenomen in de afwegingen.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: