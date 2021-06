Kaag: Opmerkingen over VPRO-docu niet op mijn verzoek gemaakt

Wob

Eindoordeel

Uit de Wob-stukken blijkt ook dat de verzoeken van D66 verder gaan dan het aanpassen van feitelijke onjuistheden alleen. Zo blijkt dat D66 heeft aangedrongen om in de documentaire meer duidelijkheid te krijgen over de ‘inhoudelijk gedreven keuze‘ van Kaag om zich kandidaat te stellen. ,,Er moet echt iets in de documentaire over haar idealen, over het waarom van de stap die ze zet”, valt te lezen in de mail. ,,Nu zit dat er helemaal niet in.” D66 noemt dit een ‘wezenlijk punt’ waar ook Kaag zelf van overtuigd was.