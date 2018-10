Kabinet: Alle auto's snel op stroom en gasprijs niet extreem omhoog

De energiebelasting op gas gaat de komende jaren niet met 75 procent omhoog, zoals is voorgesteld door Diederik Samsom bij de onderhandelingen over een Klimaatakkoord. Die dwingende boodschap geeft het kabinet vandaag mee aan de onderhandelende partijen.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het na lang soebatten eens geworden over een kabinetsreactie op de eerste voorstellen van het Klimaatberaad. Die voorstellen moeten ervoor zorgen dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990. De onderhandelende partijen aan de vijf ‘klimaattafels’ krijgen van het kabinet twee maanden de tijd om met een definitief plan te komen. Daarna komt het kabinet met een definitief oordeel.

Vorige week leek het er nog op dat een patstelling was ontstaan over het te sluiten Klimaatakkoord. VVD en CDA trokken aan de rem, vanwege de hoge kosten. D66 en ChristenUnie wilden juist doorpakken. Het is VVD-minister Eric Wiebes van Klimaat nu toch gelukt om een gezamenlijke reactie op papier te zetten.

Explosieve stijging gasprijs gaat niet door

Bronnen in Den Haag melden dat ‘de twintig cent van Samsom’ – het voorstel van klimaatonderhandelaar Diederik Samsom om de gasbelasting de komende jaren met 20 cent per kubieke meter (75 procent) te verhogen – van tafel gaat. Die belastingverhoging raakt burgers te hard, zeker wanneer zij niet de mogelijkheid hebben om op korte termijn van het gas af te gaan.

Door de gasbelasting flink te verhogen, zouden particulieren en bedrijven financieel gedwongen worden om de traditionele, gasgestookte cv-ketel snel vaarwel te zeggen. In ruil wilde Samsom de elektriciteitsbelasting flink verlagen en de laagste inkomens tegemoet komen. Het kabinet gaat de belasting op gas wél verder verhogen, maar niet in het tempo dat Samsom voorstelt. "De ergste gekkigheid doen we niet", zo zegt een bron.

Iedereen aan de elektrische auto

Verder geeft het kabinet vandaag groen licht voor de grootschalige overstap op elektrische auto’s in Nederland. Rekeningrijden wordt niet ingevoerd – zoals in het regeerakkoord al was afgesproken – maar er worden wel in hoog tempo maatregelen ingevoerd om elektrisch rijden te stimuleren.

Zo moeten in 2030 bijna drie miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. Nu zijn dat er slechts enkele tienduizenden. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten er 1,8 miljoen publieke laadpalen voor auto’s komen. In 2017 telde Nederland nog maar 33.000 van die palen. Ook moeten er een miljoen private laadpunten bijkomen. De klimaattafel Mobiliteit had ook een ‘trager’ autoplan op tafel gelegd, maar dat schuift het kabinet nu terzijde. De benzinesnorfiets wordt waarschijnlijk verboden.

Verder moeten de grootste vervuilende bedrijven ook hun steentje bijdragen aan het Klimaatakkoord, maar zij krijgen wel de tijd om hun fabrieken om te bouwen en over te schakelen op duurzame energie.