Kabinet: basisscholen en kinderopvang blijven dicht tot 18 januari

Door de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg ziet het kabinet het niet zitten om de basisscholen en kinderopvanginstellingen eerder te openen dan gepland. De locaties blijven wel open voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. ,,Helaas hebben we vandaag moeten besluiten dat de basisscholen voor de meeste leerlingen dicht blijven’’, zegt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). ,,Ik had het graag anders gezien. Maar eerder openen gaat niet, omdat de zorg nog te zwaar wordt belast door het coronavirus.’’ Begin december vroeg de Tweede Kamer of de basisscholen op 11 januari weer open zouden mogen, een week voor de geplande datum van 18 januari. De zorg is dat veel basisschoolleerlingen achterstanden oplopen. Ook leek het er begin december nog niet op dat jonge kinderen een grote rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus.

LIA vindt het door de huidige hoge besmettingscijfers ,,ook bij kinderen en tieners” en ,,de onduidelijkheid over de Britse variant” niet verantwoord genoeg om fysiek les te geven aan klassen op school. Alleen kwetsbare zorgleerlingen en kinderen van ouders in de vitale beroepen moeten op school opgevangen worden, in de visie van de club. ,,De rest van de leerlingen krijgt thuisonderwijs, online. Dit geldt voor alle kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs, dus ook voor de examenleerlingen.” Daarnaast moet er voorrang komen bij het vaccineren voor mensen die in deze risicovolle tijd in het onderwijs werken, aldus Leraren in Actie.