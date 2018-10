Kabinet bedolven onder hoon oppositie na besluit Unilever: 'Mega-afgang'

Zag de VVD de bui al hangen?

9:28 De VVD dekte zich woensdag al in: mocht Unilever besluiten het hoofdkantoor toch niet naar Rotterdam te verplaatsen, dan moet de afschaffing van de dividendbelasting gewoon doorgaan. Het is dus maar de vraag of het kabinet vandaag anders besluit, nu Unilever de verhuisplannen inderdaad in de ijskast heeft gezet.