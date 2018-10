Kabinet bedolven onder hoon oppositie na besluit Unilever: 'Mega-afgang'

Verhuizing Unilever naar Rotterdam voorlopig van de baan

9:22 Unilever zet voorlopig een streep door de geplande verhuizing van het Londense hoofdkantoor naar Rotterdam. Volgens het was- en levensmiddelenbedrijf kunnen vooral Britse aandeelhouders zich niet vinden in de voorgestelde versimpeling van de bedrijfsstructuur. Dit is voor Unilever de reden het plan in de ijskast te zetten.