Kabinet belooft beterschap na testproblemen bij GGD’s

De afgelopen weken regende het klachten van mensen die niet tijdig getest konden worden of die lang moesten wachten op de uitslag. Ook bleken veel GGD’s slecht bereikbaar.



Afgesproken is dat iedereen die klachten heeft binnen 24 uur een test kan laten uitvoeren en ook binnen 24 uur een uitslag krijgt. Dat wordt nu vaak niet gehaald. Wel krijgt iemand in 90 procent van de gevallen binnen 48 uur na de test de uitslag te horen, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. In drie GGD-regio’s is de vraag zó groot dat een afspraak binnen 24 uur tijdelijk niet te maken is.



In sommige regio’s is het aantal mensen dat zich wil laten testen met 60 procent toegenomen. Begin juni werden wekelijks nog ongeveer 50.000 testen afgenomen, inmiddels zijn dat er ruim 110.000 per week. De Jonge vindt dat overigens een goede ontwikkeling. Bij de bestrijding van het coronavirus is het immers belangrijk dat mensen met klachten zich zo veel mogelijk laten testen. De minister laat nog onderzoeken hoe het komt dat ineens veel meer mensen zich melden. Wel wijst hij erop dat ‘na de berichtgeving dat Nederlanders bij klachten nog niet snel genoeg de stap zetten om een test aan te vragen, de dag hierop de testvraag snel opliep’.