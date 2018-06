Kabinet biedt excuses aan voor fouten rond gifverf chroom-6

Volgens het RIVM kregen medewerkers longkanker, neus- en neusbijholtekanker, maagkanker, eczeem, allergische astma en allergische rhinitis, chronische longziekten en perforatie van het neustussenschot door chroomzweren. Het is alleen niet zonneklaar dat zij ziek werden door het werk bij Defensie, maar er is per aandoening gekeken of het aannemelijk is dat er een verband zou kunnen zijn.

Niet iedereen die zegt ziek te zijn geworden wordt daarmee tegemoet gekomen. 1700 mensen hebben zich gemeld, maar niet alle ziektes zijn volgens de onderzoekers te koppelen aan chroom-6. Het is volgens Visser niet te zeggen hoeveel mensen uiteindelijk in aanmerking zullen komen voor schadevergoeding.

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) spreekt van 'historisch onderzoek'. ,,Het gaat om onze mensen. Het raakt de krijgsmacht. Het is glashelder: er is verzuimd kennis over chroom-6 te delen. Defensie is tekort geschoten. Dat spijt mij. Ik bied alle medewerkers mijn excuses aan. We hebben hen in de steek gelaten.''