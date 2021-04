Kabinet bijeen in Catshuis voor stap één in openingsplan, maar de stemming is somber

Demissionair premier Mark Rutte toonde zich afgelopen nog weinig hoopvol. Daags na het presenteren van het ‘stappenplan’ van versoepelingen van de coronamaatregelen, klonken sombere woorden.

Gevreesd moet worden dat de eerste stap van versoepelingen al moet worden uitgesteld. Rutte zei vrijdag: ,,We gaan echt geen onverantwoorde dingen doen.’’

Punt is dat het nog onduidelijk was of Nederland al op de piek van de derde golf van besmettingen is aanbeland. Een OMT’er liet vrijdag aan deze site weten dat het daar wel degelijk alle schijn van heeft. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei eveneens dat het lijkt er ‘een afvlakking’ te zien bij de ziekenhuisopnames: het aantal nieuwe patiënten per dag neemt wat af, wat erop kan duiden dat de top van de derde besmettingsgolf bereikt is.

Besmetting

Toch noteerde Nederland vrijdag juist met 8966 nieuwe besmettingen het hoogste aantal in één etmaal in ruim drie maanden. Gemiddeld zijn de laatste zeven dagen 7548 besmettingen per etmaal vastgesteld. Daarmee is het hoogste weekgemiddelde sinds 9 januari een feit. Het aantal besmettingen was de afgelopen week 11 procent hoger dan vorige week. Tegelijk was er ook goed nieuws: op de ic’s daalde het aantal nieuwe patiënten iets.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rutte zei eerder deze week in een debat over corona al: ,,Het betekent niet dat er nu gezegd wordt dat het 28 april wordt. Dat zeggen we niet. We zeggen wel: we kijken wekelijks. Het volgende moment is dan 28 april. Als het dan niet kan, wordt het een week later. Het wordt dan 3 of 6 mei. Dat hangt af van hoe we omgaan met dinsdag 4 en woensdag 5 mei en wat er dan zou kunnen. We hopen dus 28 april, maar we weten het niet zeker.”

Valse hoop

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wees erop dat er inmiddels vier miljoen ‘prikken zijn gezet’ en deel van de bevolking het virus heeft gehad. ,,Dat maakt dat we denken de piek in zicht te hebben, maar we moeten wel zeker weten dat je over die piek heen begint te raken.”

Hij vond niet dat deze week, opnieuw, valse verwachtingen zijn gewekt. ,,Wat wij te doen hebben is onze verwachtingen delen met Nederland. Het heeft geen zin om daar mystiek over te doen. Het kan alleen nooit een belofte zijn. Het kan nooit een zekerheid zijn.”

Bekijk hier alle video's over het coronavirus.