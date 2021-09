Kabinet: coronabewijs straks mogelijk ook in theater en café

Dilemma

,,We komen in een heel nieuwe fase van de pandemie”, zegt De Jonge. ,,85 procent van de 18-plussers is gevaccineerd. Maar bijna 2 miljoen mensen zijn nog niet voldoende beschermd. Dat leidt tot een dilemma. Die bijna 2 miljoen mensen kunnen nog voor behoorlijk wat ziekenhuisopnames zorgen als er veel mensen tegelijkertijd corona krijgen. Dat kan leiden tot een nieuwe piek in de ziekenhuizen. Dat kunnen we de zorg niet nog een keer aandoen. De rek is eruit in de zorg. Maar de rek is er ook uit in de samenleving die af wil van alle coronamaatregelen.’’