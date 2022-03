Kabinet deelt geen extra informatie Sywert-deal, ondanks roep uit Kamer: ‘Eerst meer onderzoek’

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport (VVD) schrijft zojuist in een brief aan de Kamer dat het parlement nog wat meer geduld moet hebben. ,,Een deel van het feitenrelaas uitlichten zou geen recht doen aan de zorgvuldigheid en de volledigheid van het (Deloitte-)onderzoek. Daarom kan ik zolang het onderzoek loopt helaas nog geen feitenrelaas delen.” Wel krijgen Kamerleden een nadere toelichting op het lopende accountantsonderzoek naar de controversiële miljoenenorder, belooft Helder.

Morgen zal blijken of partijen in het parlement hiermee genoegen nemen. Diverse fracties zijn uiterst kritisch en eisen opheldering na de onthulling vorige week over persoonlijke bemoeienis van toenmalig minister Hugo de Jonge met de deal.

In een reeks appjes moedigt de minister zijn topambtenaar aan om de optie van Van Lienden als groothandelaar verder te verkennen. De voormalige scholierenleider claimt in die weken nogal luidruchtig dat hij de complete Nederlandse zorg van goede beschermingsmiddelen kan voorzien, De Jonge schrijft op enig moment aan zijn medewerker: ,,Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in (...) met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt.”

Daarvoor was Van Lienden nog op dichte deuren gestuit bij de overheid, maar na de politieke interventie op het hoogste niveau kreeg de partijgenoot van De Jonge ruim baan voor de opdracht die hem instant miljonair zou maken.

De zaak ontplofte vorig jaar, toen bleek dat Van Lienden zelf negen miljoen had overgehouden aan de order van 40 miljoen mondkapjes voor 100 miljoen euro. De buitenwereld zag een nobele weldoener in crisistijd, maar ondertussen maakte Van Lienden dus een miljoenenwinst. Het OM onderzoekt de zaak nu, in de Tweede Kamer zijn partijen vooral kritisch over de rol van toenmalig minister van Volksgezondheid De Jonge, Van Liendens partijgenoot.

Kamerleden tonen begrip voor het feit dat het kabinet alles deed om mondkapjes binnen te halen, maar stellen wel dat de betrokkenen hierover meteen het hele verhaal moeten vertellen: ,,Als je niet gewoon naar buiten brengt hoe dat gelopen is, wordt dat later een groter ding”, zei Kees van der Staaij van de SGP vorige week al.

Op eerdere vragen van de media hierover meldde De Jonge namelijk steeds dat het zijn portefeuille niet was, dat hij ‘niet betrokken was’ bij de deal. Ook uit eerdere antwoorden op Kamervragen bleek de bemoeienis niet. In twee sets antwoorden schreef toenmalig minister Tamara van Ark (VVD, Medische Zorg) in juni 2021 met geen woord over de appjes tussen De Jonge en zijn ambtenaar.

Maar waarom die informatie vorig jaar ontbrak, blijft voorlopig dus onopgehelderd. Mogelijk vragen Kamerleden morgen alsnog om meer informatie en een debat. Als een meerderheid daar voor is, kan het kabinet daar niet omheen.

Vorig jaar kreeg De Jonge al de vraag of hij betrokken was bij de mondkap-deal.

