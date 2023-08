Kabinet draagt Hoekstra voor als opvolger Timmermans in Brussel

Interview Dijkgraaf Minister maakt zich zorgen over rechten van lhtbi’ers en homohaat: ‘Wind waait uit verkeerde hoek’

Terwijl Amsterdam zich opmaakt voor de botenparade door de grachten tijdens Queer & Pride, maakt meevarend minister Dijkgraaf (Emancipatie, D66) zich zorgen over grondrechten van lhtbi’ers. ,,Eén iemand die zich niet vrij voelt, is er voor mij één te veel.’’ De minister over homohaat, de rol van de politiek en zijn bijzondere band met Oppenheimer. Zelfs zijn naam staat op de aftiteling van de bioscoopkraker.