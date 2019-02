Kabinet draait baas Air France-KLM duimschroeven aan

Het kabinet benadrukt de wens dat KLM financieel zelfstandig blijft. Ook mogen er geen banen of activiteiten naar Parijs worden overgeheveld. Dat is essentieel, want uit uitgelekte plannen bleek afgelopen maand dat Smith Air France-KLM wil ombouwen tot ‘normaler’ bedrijf, waarvan KLM slechts een onderdeel wordt.



De huidige Nederlandse topman, Elbers, zou zich intern hebben uitgesproken tegen een ondergeschikte rol voor KLM binnen het grote concern, omdat deze tak relatief goed presteerde in de afgelopen jaren. De raad van commissarissen hier steunt hem en wil dat Elbers aanblijft. Smith denkt naar verluidt anders over deze lastpak.



Minister Hoekstra weigerde vanochtend te zeggen op welke manier er met de Canadese topman is gesproken over de positie van Pieter Elbers. ,,Maar het is merkwaardig dat we hierover een discussie moeten voeren, terwijl KLM onder de leiding van Elbers binnen het concern uitstekend heeft gepresteerd.’’