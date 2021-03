Kabinet dubt over versoepelingen: ‘ik word kortademig van al die nieuwe besmettingen’

Coronavirus LIVE | Minister Grapper­haus: Ongeveer 7400 nieuwe coronage­val­len, twee miljoen coronaprik­ken gezet

13:34 Coronaminister Hugo de Jonge laat via Twitter trots weten dat vandaag de twee miljoenste coronaprik is gezet. Dat is vier weken na het bereiken van de één miljoenste vaccinatie. Huisartsen in ons land verwijzen inmiddels weer net zo veel patiënten door naar een specialist als voor de coronacrisis. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.