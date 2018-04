Kabinet geeft geheime memo's dividendtaks vrij

Ook minister Eric Wiebes zat - toen nog als staatssecretaris van Financiën - in de deelsessie van de formatie waar over belastingen werd gesproken. Hij ontkende vrijdag nog van de stukken over de dividendbelasting te weten, maar uit de uitleg van het ministerie waarom het de door de oppositie, journalisten en onderzoekers opgevraagde documenten in eerste instantie niet openbaar werden gemaakt blijkt dat Wiebes wel degelijk twee memo's persoonlijk heeft ontvangen.



De oppositie is woest over de kwestie en wil zo snel mogelijk een debat met premier Rutte. Dat zal waarschijnlijk morgen of woensdag al plaatsvinden. GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van 'explosieve informatie' en wilde dat de stukken alsnog boven tafel kwamen. ,,Ik heb het de coalitie keer op keer gevraagd: op welke stukken baseren zij hun keuze om de dividendbelasting af te schaffen? Die zijn er niet, hielden ze stuk voor stuk vol. Maar ze zijn er wel. Wat heeft het kabinet te verbergen?" Hij vindt in ieder geval de SP en PvdA aan zijn zijde.