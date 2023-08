Kabinet geeft groen licht voor spitsheffing in trein, maar Kamer krijgt laatste woord

Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving in de Volkskrant. NS-directeur Wouter Koolmees sprak voor de zomer in die krant de wens uit om treinkaartjes in de spits ‘tientallen procenten’ duurder te maken. Vooral in de ochtend zitten de treinen ‘propvol’, zei hij toen. Daar zou tegenover staan dat tickets in de daluren goedkoper worden. Want gedurende de daluren verplaatst de NS nu ‘warme lucht’, aldus de voormalig D66-minister. Over de hele dag genomen zitten treinen maar voor 30 procent vol.

De spitsheffing is omstreden: wie in de daluren reist, kan nu al korting krijgen. In die zin zijn kaartjes in de spits nu al duurder. Toch gaat het inmiddels demissionaire kabinet niet voor een extra spitsheffing liggen, melden bronnen aan deze site. Wel wil staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) dat ook de Tweede Kamer zich hier nog over kan uitspreken.

Trein naar Parijs

Op 26 september staat een debat gepland over de hoofdrailnetconcessie. Het kabinet wil de NS vanaf 2025 toestemming geven om nog eens acht jaar als enige vervoerder op de belangrijkste spoorlijnen te rijden. De afgelopen maanden is onderhandeld over de voorwaarden waarop de NS hoofdgebruiker mag blijven.

De wens om een spitsheffing in te mogen voeren was een van de twistpunten. De NS trekt hier dus aan het langste eind, maar moet tegelijkertijd ook een veer laten. Het bedrijf moet slikken dat het het alleenrecht verliest op internationale bestemmingen als Londen, Parijs en Berlijn.

Dat betekent dat ook andere vervoerders straks de kans krijgen om reizen naar deze Europese hoofdsteden aan te bieden. Zo heeft Arriva eerder al de wens uitgesproken om een internationale trein te laten rijden tussen Zwolle en Parijs. Maar ook de NS zelf kan blijven meedingen.

