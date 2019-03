Kabinet: geen extra geld voor haperende HSL

EU-parlement wil in 2021 af van klok verzetten

26 maart Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat er in 2021 een einde komt aan het halfjaarlijkse verzetten van de klok. De EU-lidstaten kunnen zelf bepalen of zij daarna permanent op zomer- of wintertijd overschakelen, of alles laten zoals het is. Het parlement heeft een uitstelclausule aangenomen om te voorkomen dat een lappendeken aan verschillende tijden ontstaat.