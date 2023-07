Kabinet gevallen over asieldeal: Rutte weet nog niet of hij doorgaat als VVD-leider

,,Migratie is een groot en belangrijker onderwerp. Zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit onderwerp niet tot overeenstemming kunnen komen, hebben we in de ministerraad gezamenlijk geconcludeerd dat het politieke draagvlak onder de coalitie is weggevallen.’’



De eerste taak van het vanaf nu demissionaire kabinet is verkiezingen uitschrijven en ‘alles doen wat nodig is in het landsbelang, zei Rutte. ,,Dit valt ons allemaal zwaar ook mij persoonlijk. Allemaal hebben we het uiterste gedaan om eruit te komen.’’ Hij beloofde dat het kabinet de komende maanden door zal gaan met 'alles doen wat nodig is’. Hij sprak zijn dank en waardering uit aan alle collega's in het kabinet. Volgens hem is ondanks de val de samenwerking altijd goed geweest. ,,Het is jammer dat we door deze scheiding halverwege de rit het werk niet kunnen afmaken.’’



Volgens Rutte is er niet één partij die de stekker uit het kabinet heeft getrokken. ,,We hebben gezamenlijk besloten dat samenwerking niet meer mogelijk was. Een kabinetsval is nooit goed. Maar soms is het onmogelijk in een coalitieland als Nederland om tot overeenstemming te komen. Dat gebeurt niet zo vaak. De laatste keer was in 2012 toen het kwam doordat het onderling niet lukte om een antwoord te vinden op belangrijke onderwerpen.’’



De komende weken gaat Rutte ‘de boel laten bezinken’ en beslist hij komende zomer of hij door wil als lijsttrekker van de VVD bij de volgende verkiezingen. ,,Op dit moment zou ik zeggen dat ik de energie heb om door te gaan. Maar ik moet er nog over nadenken en uiteraard vindt mijn partij daar ook nog wat van.’’