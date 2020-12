Kabinet grijpt in: Action en Wibra mogen deuren niet openen

Wibra wilde doorgaan met de verkoop van ‘essentiële producten’, zoals voedingsmiddelen, hygiëneproducten en schoonmaakproducten. Ook de populaire keten Action verklaarde vanmorgen ondanks de maandag afgekondigde lockdown open te mogen, omdat ongeveer 40 procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen. De Rijksoverheid hanteert de grens van 30 procent omzet uit bijvoorbeeld voedingsmiddelen, wc-papier en zeep voor het wel of niet moeten sluiten van winkels. Alleen het deel met essentiële producten van winkels zou dan open mogen blijven. Ook Wibra wilde zich beroepen op die grens, en eveneens de deuren vanmiddag opengooien.



Zeeman werd ook in de discussie genoemd, maar volgens een woordvoerder is er nooit sprake geweest van het openen van filialen tijdens de lockdown. ,,We hebben meteen na de toespraak van Rutte besloten om niet open te gaan”, aldus een woordvoerder van de Zeeman. ,,We zijn het met de aangekondigde maatregelen eens en we willen ons daar graag aan houden. We voelen ons er niet prettig bij om de grenzen op te zoeken.”



Ook Mirage Retail Group, waaronder onder meer Blokker en Big Bazaar vallen, sluit zich hierbij aan. ,,Als een van Nederlands grootste retailers nemen wij onze verantwoordelijkheid om de maatregelen te gehoorzamen”, aldus Michiel Witteveen, CEO Mirage Retail Group. ,,We gaan zo snel mogelijk Blokker Express openzetten voor leveringen door onze medewerkers aan onze klanten.”