Kabinet haalt 100 vluchtelingen uit afgebrand Grieks kamp naar Nederland

De fractievoorzitters van de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overlegden vanmiddag over een compromis. Afgesproken is dat Nederland in ruil honderd minder asielzoekers via andere regelingen binnenhaalt. In totaal komen er dus niet méér asielzoekers, dat was een harde eis van de VVD. Jaarlijks komen er vijfhonderd vluchtelingen op uitnodiging naar Nederland. Dat is een afspraak met de VN-vluchteligenorganisatie UNHCR. De honderd die nu uit het migrantenkamp Moria komen, worden onderdeel van die regeling.

Volledig scherm Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) © ANP Ook is afgesproken dat de asielprocedure voor de honderd vluchtelingen uit Lesbos in Nederland wordt ingekort, onder meer door een administratieve dubbeling weg te nemen en bij de start van de procedure naar het asielmotief te vragen, zodat sneller duidelijk is hoe het traject verder moet. Daarnaast krijgt het kabinet meer mogelijkheden om verblijfsvergunningsaanvragen voor onbepaalde tijd van criminele vreemdelingen af te wijzen, en streeft het kabinet naar een zwaardere strafmaat voor mensensmokkel.

Migranten

Het is niet voor het eerst dat de coalitie onderling ruziet over de migranten in het kamp Moria. Zeker ChristenUnie en D66 wilden al langer dat Nederland migranten uit het kamp overneemt. Er werden eerder al in het hele land acties opgezet om in elk geval vijfhonderd kinderen over te laten komen.



Uiteindelijk legde het kabinet die wens toen naast zich neer. In plaats daarvan zou het kabinet geld geven aan Griekenland om die kinderen elders in het land fatsoenlijk te vestigen. Overigens zijn uitgerekend vandaag de laatste van de vierhonderd alleenstaande kinderen die nog op Lesbos zaten door Griekenland ondergebracht op het vasteland. Vijftig van hen komen er dus naar Nederland.

Debat

Na de brand in het migrantenkamp liep de spanning in de coalitie wederom snel op. In de achterbannen van regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie werden acties op touw gezet door leden om hun fracties in de Tweede Kamer ertoe te bewegen nu alsnog snel kinderen naar Nederland te halen.

Volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is er ‘een goede balans’ gevonden. ,,Na zoveel jaren samenwerken krijg je wel routine in het oplossen van moeilijke dossiers.’’ D66-leider Rob Jetten over de deal: ,,We hebben elkaar gevonden.’’

Het Kamerdebat van vanmiddag is uitgesteld tot 18.00 uur. Daarbij zal naast staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) ook minister Sigrid Kaag, die over noodhulp gaat, aanwezig zijn.

Brand

Het overbevolkte vluchtelingenkamp brandde gisteren grotendeels af. Daardoor hebben ruim 13.000 vluchtelingen geen onderdak meer. Vandaag woedt een nieuwe brand in het kamp waardoor ook de laatste delen ervan, die nog niet waren verwoest, verloren gaan. Dat meldt de Griekse krant Kathimerini op zijn website. Het vuur brak tegelijkertijd uit op drie verschillende plekken, waaronder de receptie en het centrum waar asielzoekers werden geïdentificeerd. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen. De autoriteiten gaan ervan uit dat de eerste brand dinsdagavond werd aangestoken door bewoners die gefrustreerd waren over onder meer de quarantainemaatregelen als gevolg van coronabesmettingen.

De linkse oppositie in de Tweede Kamer vindt dat Nederland niet weg kan kijken. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde het op Twitter ‘een ongelofelijke nachtmerrie’: ‘Brand in het overvolle opvangkamp Moria waar tienduizenden vluchtelingen opgesloten zitten vanwege corona. We kunnen en moeten deze mensen helpen en veiligheid bieden. Wachten kan niet langer.’ PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: ‘Wat verschrikkelijk en angstaanjagend. Waar al zo lang voor werd gewaarschuwd wordt nu werkelijkheid. Brand, corona, chaos. Nederland kan niet langer wegkijken maar moet verantwoordelijkheid nemen.’

Petitie

Een petitie die het kabinet oproept vijfhonderd weeskinderen op te nemen, is sinds gisteren ruim 33.000 keer ondertekend. Dat laat ‘DeGoedeZaak’, de burgerbeweging die achter de petitie zit, weten. Eerder deden andere organisaties als Vluchtelingenwerk en de Kinderombudsvrouw ook al een oproep aan de regering om nu vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen. ,,Een ramp van buitenproportionele omvang”, aldus Johanna van der Meer van Stichting Bootvluchteling. ,,Duizenden vluchtelingen zwerven nu rond op het eiland.”

‘Merkel en Macron willen 400 kinderen overnemen’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zijn het eens geworden over het ophalen van in totaal vierhonderd minderjarigen die onbegeleid vastzaten in het vluchtelingenkamp Moria. Mogelijk zullen ook andere EU-landen deelnemen aan de actie, meldt het Duitse persbureau DPA op basis van ingewijden.



Hoe de verdeling er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Volgens DPA zijn de onderhandelingen met andere landen nog bezig. Het persbureau meldt verder dat Griekenland hier nadrukkelijk niet om heeft gevraagd. Het land wil namelijk geen migranten belonen die vermoedelijk opzettelijk het kamp in brand hebben gezet. Athene vreest dat daardoor ook in andere vluchtelingenkampen onrust zal ontstaan.



De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas liet eerder al weten dat hij samen met behulpzame EU-landen zo snel mogelijk steun wil bieden aan Griekenland, waaronder het opnemen van asielzoekers.

Het vluchtelingenkamp in Griekenland brandde gisteren compleet af:

