Kabinet haalt toch aantal kinderen uit afgebrand vluchtelingenkamp Moria naar Nederland

De kwestie van de migranten in het kamp Moria houdt de coalitie al langer bezig. Zeker ChristenUnie en D66 zouden het liefst zien dat Nederland meer deed om de druk op het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos te verlichten, waar duizenden migranten opeengepakt leven zonder veel zicht op een toekomst. Er werden in het hele land acties opgezet om in elk geval 500 kinderen over te laten komen.



Uiteindelijk legde het kabinet die wens toen naast zich neer. In plaats daarvan zou het kabinet geld geven aan Griekenland om die kinderen elders in het land fatsoenlijk te vestigen. Overigens zijn uitgerekend vandaag de laatste van de 400 alleenstaande kinderen die nog op Lesbos zaten, door Griekenland ondergebracht op het vasteland.