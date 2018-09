Kabinet houdt flitspeiling voor zomer- of wintertijd

Het kabinet gaat een flitspeiling houden onder Nederlanders over de vraag of de zomer- of de wintertijd de nieuwe standaardtijd moet worden. Ook de mening van belangengroepen wordt meegenomen.

De flitspeiling is een enquête onder een kleine groep Nederlanders. ,,We noemen dit ook wel focusgroepen”, zegt een woordvoerder van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), die over de tijd gaat. ,,Door focusgroepen te polsen, kunnen we in korte tijd achterhalen hoe mensen over dit onderwerp denken.”

Voor de peiling schakelt het kabinet een extern bureau in. ,,Dat doet het Rijk wel vaker”, zegt de woordvoerder. ,,Het kabinet vindt het belangrijk om de mening van Nederlanders mee te nemen in de besluitvorming.” Ook wordt het standpunt van belangenorganisaties gevraagd, waaronder boerenorganisatie LTO Nederland.

Besluit eind oktober

Haast is geboden, omdat het kabinet uiterlijk eind oktober moet beslissen of Nederland de zomer- of wintertijd als standaardtijd kiest. ,,Maar het is ook een optie om niets te veranderen en het halfjaarlijkse verzetten van de klok in stand te houden”, laat de woordvoerder van Ollongren weten.

De Europese Commissie wil dat een einde komt aan het verzetten van de klok. Voorzitter Jean-Claude Juncker deed daarvoor een voorstel, waarna alle lidstaten binnen zes weken moeten reageren. Nederland, België en Luxemburg willen samen optrekken, zo werd vandaag bekend tijdens een EU-top in Salzburg.

Benelux wil zelfde tijd

,,Het is onze prioriteit om een gemeenschappelijke beslissing te nemen en daar ook een aantal buurlanden bij te betrekken”, aldus de Belgische premier Charles Michel. ,,Denk aan Frankrijk, Duitsland en Italië.” In het voorstel van Juncker mogen landen zelf kiezen of ze de zomer- of wintertijd als standaardtijd aanhouden.

Volgens Juncker – die in Europa al een enquête hield – willen de meeste Europeanen af van het verzetten van de klok, onder meer omdat het zou zorgen voor gezondheidsklachten bij zowel mensen als dieren.