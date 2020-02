Kabinet kan slechts hopen dat nieuw aso-azc de problemen oplost

De zogeheten Handhaving en Toezichtslocatie (HTL) in Hoogeveen, goed voor 50 plekken, is de opvolger van de twee aso-azc . Die werden in 2017 in Amsterdam en de Drentse gemeente opgetuigd om de overlast van zwervende asielzoekers tegen te gaan.

Te vaak bleken migranten wijken rond hun asielzoekerscentra onveilig te maken door overdag mishandelingen te plegen, diefstallen uit te voeren of zelfs zedendelicten. Uit een rapportage bleek dat de politie in 2018 liefst 4600 keer moest uitrukken.

Zo bleken asielzoekers die uit zogenoemde ‘veilige landen’ kwamen, zoals Marokko, Algerije en Tunesië vaak het meest overlastgevend. Maar zij kwamen ‘in beginsel’ nou juist weer niet in aanmerking voor plaatsing in de speciale locaties.

Geen oplossing

Daarnaast was ‘gedragsverandering’ een belangrijk doel van het verblijf, maar de drie maanden die de ‘strafplaatsing’ kon duren werd daarvoor te kort geacht. Later werd het mogelijk dat op te rekken naar zes maanden. Toch bleek ‘gedragsbeïnvloeding’ te ‘hoog gegrepen’, vonden de medewerkers van de opvanglocaties.

Grootste probleem was misschien nog wel dat de twee inrichtingen, met plek voor 50 personen, eigenlijk ‘continu onderbezet’ zijn geweest. ,,Binnen de reguliere COA-opvanglocaties lijkt nog een cultuur van ‘zelf problemen oplossen’ te heersen, waardoor overlastgevende asielzoekers ‘niet altijd snel’ de maatregel van plaatsing krijgen opgelegd, ontdekten onderzoekers. ,,Ook levert het opleggen van een ebtl-maatregel extra administratieve handelingen op, aangezien een zorgvuldige dossieropbouw wettelijk nodig is om de maatregel op te leggen.’’

Daarnaast viel een deel van de ‘doelgroep’ tussen ‘wal en schip’. Zij bleken door hun ‘psychiatrische problematiek’ niet voor plaatsing in aanmerking te komen, maar weigerden ook een plek waar juist wel aandacht voor hun problemen zou zijn. Zo bleven ze alsnog te vaak in de ‘gewone’ locaties.

Botsen

Het is de vraag of Broekers-Knol die problemen allemaal de baas kan. Officieel mogen straks bijvoorbeeld ook asielzoekers van Marokkaanse of Algerijnse komaf in de aso-locatie worden geplaatst. Maar alleen als dat hun uitzetting niet in de weg staat, wat in praktijk dus zou kunnen botsen met een plaatsing van enkele maanden.