'Kabinet kan zonder referendum referendumwet intrekken'

Het kabinet heeft steeds gezegd geen raadgevend referendum te willen over het afschaffen van de volksraadpleging. Volgens de Raad van State is dit een zuivere benadering. Volgens het adviesorgaan kan de wetgever beslissen om in een latere wet af te wijken van de al bestaande wet.

Het raadgevend referendum geeft burgers de mogelijkheid zich uit te spreken over een wet die al is aangenomen. Dat gebeurde voor het eerst in 2016 over het Oekraïne-verdrag en komend jaar volgt er nog een over de 'aftapwet' die inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden geeft.