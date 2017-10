Kabinet komt met 500 miljoen voor extra hulp leerkrachten

A zeggen, maar B doen

Een woordvoerder van lerarencollectief PO in Actie, initiatiefnemer van de staking van morgen, noemt het bericht 'fantastisch nieuws' ,,Een van onze twee eisen waar dus helemaal aan voldaan gaat worden. Het verrast ons echter ook niet helemaal, omdat dit kabinet eerder al hart voor de zaak toonde en aangaf dat een verlaging van de werkdruk van basisschoolleraren op de agenda stond. We nodigen ze dan ook uit voor een discussie over de salariskloof, die wij nog steeds overbrugd willen zien worden.''



PO in Actie houdt ondanks het nieuws een slag om de arm. ,,Als Mark Rutte me nou had gebeld en zwart op wit bewijs had gegeven van deze maatregel, dan zou het een ander verhaal zijn. Maar we blijven voorlopig nog sceptisch, omdat er nog geen contact met ons is gelegd. Het zou niet de eerste keer zijn dat er A wordt gezegd, maar B wordt gedaan.''



Ook een woordvoerster van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt dat de staking doorgaat. ,,Eerst zien en dan geloven. En als het klopt, dan vinden wij het nog niet genoeg'', laat ze weten vanuit het Zuiderpark in Den Haag waar de voorbereidingen voor de landelijke manifestatie in volle gang zijn.