Kabinet komt met aanpassing noodpakket na kritiek

De betrokken ministers zijn nu nog druk met het zetten van de laatste puntjes op de i. Later vanochtend is er een Kamerdebat over de kwestie, voor die tijd moeten de laatste details afgerond zijn. Na de presentatie van de plannen vorige week kwam er veel kritiek vanuit de werkgeversorganisaties en de vakbonden die het op punten te karig vonden.

Het tweede steunpakket zou eigenlijk lopen van 1 juni tot 1 september. Dat wordt nu vrijwel zeker met een maand verlengd.

Daarnaast gaat de tegemoetkoming die bedrijven kunnen krijgen voor hun vaste lasten omhoog van maximaal 20.000 euro naar waarschijnlijk 50.000 euro. Die vergoeding is afhankelijk van hoeveel omzetverlies een bedrijf heeft als gevolg van de coronacrisis. Eerder trokken werkgevers aan de bel dat het bedrag van 20.000 euro voor veel middelgrote bedrijven bij lange na niet genoeg was en er daardoor faillissementen dreigen.

Ontslagboete

Tot slot doet minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) een handreiking naar de vakbonden. In het nieuwe steunpakket vervalt de ontslagboete voor werkgevers. Bedrijven die loonsubsidie aanvragen en desondanks personeel ontslaan, moeten wel de ontvangen loonsubsidie voor die werknemers terugbetalen maar niet meer een extra opslag zoals in het eerste steunpakket nog wel was geregeld. Dat leidde tot furieuze reacties van de bonden en oppositiepartijen in de Tweede Kamer.

Koolmees past de loonsubsidieregeling nu aan. Bedrijven die meer dan twintig werknemers ontslaan zijn wettelijk verplicht daar de bonden en de ondernemingsraad over in te lichten. Om te zorgen dat ze dat ook echt doen en geen misbruik maken van de crisis, wordt in de nieuwe loonsubsidieregeling vastgelegd dat bedrijven 5 procent boete over de hele ontvangen loonsom moeten betalen als ze verzuimen te overleggen.