Kabinet komt met ‘ontwikkelpotje’ van 1000 tot 2000 euro per jaar

De ministers van Sociale Zaken en Onderwijs hopen met het nieuwe subsidiesysteem jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen te helpen zich verder te ontwikkelen. Het geld kan worden aangevraagd om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen of een certificaat waarmee werknemers in een bepaalde sector hogerop kunnen komen. Ook losse cursussen komen in aanmerking voor subsidie, zolang die gericht zijn op loopbaanontwikkeling of betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Het kabinet wil de huidige fiscale aftrek na 2020 inruilen voor een subsidie omdat de middelen daarvoor – ruim 200 miljoen euro aan gederfde belastinginkomsten per jaar - nu nauwelijks terechtkomen bij mensen die hier het meeste baat bij hebben. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om flexwerkers, werklozen en mensen die actief zijn in een ‘krimpberoep’, zoals verkoop- en administratief medewerkers.

Juist voor deze categorie is het belangrijk dat zij zich ontwikkelen om ook in de toekomst aan het werk te blijven of te komen, meent het kabinet. Tegelijkertijd maakt deze groep amper gebruik van de fiscale aftrek, ook al omdat zij vaak te weinig verdienen om daar überhaupt voor in aanmerking te komen.

Online loket

Wie straks een zogeheten Stap-budget wil aanvragen – de afkorting staat voor Stimulans Arbeidsmarktpositie - kan zich online melden bij een online loket. Waarschijnlijk wordt die taak neergelegd bij het UWV. Zodra de aanvraag is goedgekeurd wordt het budget direct uitbetaald aan de aanbieder van de cursus of opleiding en kan de deelnemer meteen van start, zo is de bedoeling.

Volgens de bewindslieden blijft het budget op deze manier toegankelijk in gebruik en wordt misbruik tegengegaan. Iedere Nederlander komt in principe in aanmerking voor een Stap-budget, al wordt er altijd gekeken of de aanvrager niet ook al aanspraak maakt op andere overheidspotjes, zoals studiefinanciering.