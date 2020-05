Kabinet komt met ‘routekaart’ tot einde van coronacrisis

Duitse ic-baas: Nederland moet voor veel meer ic-bedden zorgen

4 mei Ook in het geval van een tweede coronagolf kan Nederland weer op Duitsland rekenen, zegt professor Hugo van Aken van de Universiteitskliniek in Münster, die de verdeling van Nederlandse intensivecarepatiënten over Duitse ziekenhuizen coördineert. Maar hij heeft wel een dringend advies. ,,Jullie moeten snel gaan werken aan veel meer ic-capaciteit.”