Kabinet komt met wet voor quarantaineplicht en boete

Marijnis­sen (SP) roept partijen op duidelijk­heid te verschaf­fen: ‘Wil je samenwer­ken met Rutte?’

4 april SP-leider Lilian Marijnissen roept andere partijen om hom of kuit te geven: willen ze wel of niet met Mark Rutte om tafel? ,,De SP doet dat in elk geval niet, dat hebben we in het debat van donderdagnacht wel duidelijk gemaakt.”