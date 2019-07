Kabinet krijgt tik op de vingers over Máxima

Koningin Máxima ontmoette de Saoedische kroonprins vorige week vrijdag op de G20-top in Japan en sprak met hem over de hulp aan vrouwen om ondernemingen op te zetten. Het hoort bij haar baan als ‘speciale pleitbezorger’ van de hoogste VN-baas voor microkrediet in ontwikkelingslanden.



De moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, in oktober vorig jaar, werd níet besproken. Dat leidde tot woede bij een deel van de Tweede Kamer, dat vanmiddag een motie aannam waarin het kabinet een veeg uit de pan krijgt. ,,Dit mag nooit meer gebeuren’’, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in een toelichting.