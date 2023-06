Kabinet last asfaltpauze in: deze wegen worden voorlopig niet aangepakt

In maart al besloot het kabinet de aanleg van nieuwe wegen te pauzeren. De afgelopen maanden is met provincies overlegd welke wegen voorlopig niet kunnen worden aangelegd. En daar zijn pijnlijke keuzes gemaakt, zo blijkt uit de lijst met zeventien infraprojecten die voorlopig worden gepauzeerd.

Kenners van fileberichten zal het lijstje met projecten dat voorlopig op de lange baan wordt geschoven bekend in de oren klinken. Of het nu gaat om knooppunt Deil, knooppunt Hoevelaken of de A58 tussen Breda en Tilburg, op meerdere wegen waarvan de aanleg nu wordt uitgesteld, staat juist al vaak file.

Geen keus

Toch zag het kabinet geen andere keus dan het uitstellen van die projecten, want het noodzakelijke groot onderhoud aan bruggen en viaducten pakt veel duurder uit dan aanvankelijk was ingeschat. De prijs voor onderhoud schoot omhoog, door gestegen bouwkosten, de stikstofproblematiek en personeelsgebrek. Daar komt bij dat veel bruggen, viaducten en sluizen op leeftijd zijn. Die zijn toe aan vervanging of groot onderhoud. Dat moet eerder plaatsvinden dan oorspronkelijk gepland door het steeds intensievere en zwaardere verkeer. Door die gestegen kosten, konden een hoop andere projecten simpelweg voorlopig niet doorgaan.

Volgens Verkeersminister Mark Harbers komt de pauze door drie dingen: ,,Door stikstof kunnen we al een tijdje geen grote nieuwe aanlegprojecten doen, dat zal nog wel even aanhouden. Daarnaast hebben we te maken met grote prijsstijgingen en is voor groot onderhoud veel geld nodig. Volgen hem moet bestaande infrastructuur eerst op orde worden gebracht, ‘zodat we er later op kunnen verder bouwen’. In totaal worden veertien wegenprojecten en drie vaarwegprojecten gepauzeerd. Het gaat om een bedrag van ruim 4 miljard euro. ,,Door de inflatie lopen de kosten op’’, verklaart hij. ,,De prijzen zijn fors gestegen.’’

De VVD-bewindsman zegt ‘een dubbel gevoel’ te hebben bij de aangekondigde pauze. ,,Het is teleurstellend, omdat we deze projecten nodig vinden en willen aanleggen. Aan de andere kant zien we ook dat het op korte termijn niet kan.’’ Toch is dit besluit volgens Harbers ook positief, ‘omdat we het geld nu kunnen uitgeven aan broodnodig onderhoud en het niet op de plank laten liggen’. ,,Dit is wat we nu wél kunnen doen en we gaan dan ook hard aan de slag met de grote onderhoudsbeurt.’’

Extra pijnlijk

Zo zorgt het kabinet er volgens hem voor ‘dat Nederland bereikbaar blijft en we naar werk en familie kunnen blijven gaan, en het zorgt er ook voor dat de pakketbezorger op tijd voor de deur staat en supermarkten kunnen worden bevoorraad’. Maar dat het kabinet die zeventien projecten pauzeert is wel extra pijnlijk, omdat de komende jaren de behoefte aan mobiliteit juist groeit. Het aantal inwoners van Nederland groeit en daarmee ook de druk op de bestaande infrastructuur.

Furieus

Regio's reageren furieus. De provincie Overijssel bijvoorbeeld die legde net als het Rijk 100 miljoen euro in, waardoor er een budget van 200 miljoen op tafel lag. Maar de volledige bijdrage van het Rijk wordt nu ergens anders voor ingezet. Gedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie) zegt weliswaar begrip te hebben voor de gevolgen van stikstof, prijsstijgingen en capaciteitstekort. ,,Maar het kan toch niet zo zijn dat eerder gemaakte afspraken zonder toekomstperspectief on hold worden gezet?’’ vraagt hij zich hardop af in De Stentor.

Een Overijsselse wethouder uit Raalte valt hem bij. ,,Ik heb er geen woorden voor. Het staat haaks op de afspraken die zijn gemaakt. Dit kán gewoon niet.’’ Hij benadrukt dat de veiligheid in het geding is om dat uitgerekend de enige rijksweg van het land die nog door een dorp gaat geschrapt is. Nijboer: ,,Dit is niet uit te leggen. Ik snap best dat inwoners het gevoel hebben dat ze met een onbetrouwbare overheid te maken hebben.’’ Hij geeft aan zich sterk te willen maken om alsnog iets te regelen voor het dorp Mariënheem. ,,Constant moet het dorp dealen met het feit dat gemaakte afspraken achteraf gewijzigd worden. Dat dorp heeft de rondweg nodig.’’

Bij deze wegen heeft het kabinet besloten tot ‘pauzeren’:

N35 Wijthmen – Nijverdal

A9 Rottepolderplein

A58 Breda – Tilburg

A27 Zeewolde – Eemnes

A15 Papendrecht – Gorinchem

A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught

Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

Innovaties A58

A58 Annabosch – Galder

A67 Leenderheide – Geldrop

A1/A35 Knooppunt Azelo – Buren

A1/A30 Barneveld

A4 Haaglanden – N14

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken En bij deze vaarwegen heeft het kabinet besloten tot ‘pauzeren’:

Volkeraksluizen

Kreekraksluizen

Vaarweg IJsselmeer – Meppel



De projecten die worden gepauzeerd blijven in het aanlegprogramma staan en de inzet is om, als er genoeg stikstofruimte, geld en personeel is, zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de aanleg ervan.

Het geld en de menskracht die wél kunnen worden besteed, gaan naar een grote onderhoudsbeurt voor de bestaande infrastructuur. Die is deels verouderd en toe aan groot onderhoud of vervanging. Ook wordt er geld gereserveerd voor projecten die wel aangelegd kunnen worden of nog onder de rechter zijn. Mocht een rechter dan besluiten dat zo’n weg tóch aangelegd mag worden, dan staat het geld daarvoor alvast klaar.

Een aantal projecten gaat wel gewoon door. Dat zijn projecten voor verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen die géén hinder ondervinden van stikstofproblematiek. Hiervoor is 200 miljoen beschikbaar gesteld in het coalitieakkoord. Dat geldt ook voor projecten die helpen bij de bereikbaarheid van 400.000 nieuw te bouwen woningen tot 2030. In het coalitieakkoord is hiervoor is 7,5 miljard euro uitgetrokken.

