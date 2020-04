Kabinet neemt extra klimaatmaatregelen: 35 euro retour bij inleveren oude koelkast

Het kabinet neemt een paar extra maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering, zo is vanmiddag besloten. In de Urgenda-zaak oordeelde de Hoge Raad eind vorig jaar dat Nederland dit jaar 25 procent minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Of dat gaat lukken – ook tijdens deze coronacrisis – is nog lang niet zeker.