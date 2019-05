Kabinet negeert Kamer: oudere automobilist blijft dupe van chaos CBR

PvdA: minimumuur­loon moet voor iedereen hetzelfde zijn

6:00 De PvdA wil dat het minimumloon voor iedere werknemer per uur even hoog wordt. Nu lijkt het zo dat iedereen aan de onderkant van de arbeidsmarkt evenveel betaald krijgt, maar in de praktijk is dat niet zo, stelt Kamerlid Gijs van Dijk. Van die ‘onrechtvaardigheid’ wil de PvdA af, stelt zij vandaag op de Dag van de Arbeid.