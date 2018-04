Kabinet onderzoekt opties voor screening zakenpartners

Het voorstel van Arno Rutte (VVD) kreeg steun van vrijwel de gehele Kamer. Alleen de PvdD stemde tegen de motie, die het kabinet oproept een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van zo'n screening.



Volgens Rutte vermengt de onder- en bovenwereld zich steeds meer, waardoor de veiligheid en rechtsstaat in Nederland in gevaar komen. Daarom zouden ondernemers door een overheidsinstantie moeten kunnen laten toetsen of een potentiële zakenpartner te vertrouwen is.



Op dit moment kunnen gemeenten al nagaan of aanvragers van vergunningen een strafblad bezitten of criminele banden hebben. Rutte wil die regeling ook mogelijk maken voor ondernemers die zelf maar al te graag zouden willen voorkomen dat ze onderdeel worden van een crimineel netwerk.



Het kabinet moet de Kamer nog voor het zomerreces informeren over de mogelijkheden.