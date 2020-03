Kabinet onderzoekt versneld sluiten kolencentrales

Het onderzoek is uitgevoerd vanwege het Urgenda-vonnis, dat de Nederlandse staat verplicht uiterlijk in 2020 de uitstoot van broeikasgassen sterk te beperken. Ondanks de coronacrisis wil het kabinet zich aan zijn eerder beloofde planning houden om voor 1 april nieuwe klimaatmaatregelen vanwege het vonnis bekend te maken, zegt een woordvoerder van Economische Zaken en Klimaat. ,,Er wordt aan gewerkt om dat nog steeds te halen.”

Pas sinds vorig jaar nam het huidige kabinet een reeks maatregelen naar aanleiding van het Urgenda-vonnis, dat door een uitspraak van de Hoge Raad onherroepelijk werd. Daarvan is de recente sluiting van de Hemwegcentrale, de kolencentrale van Amsterdam, de belangrijkste. Ook tijdens de coronacrisis is het overleg over de Urgenda-maatregelen voortgezet, aldus bronnen in Den Haag.