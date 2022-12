Kabinet: Politieke partij moet verboden kunnen worden als democratie gevaar loopt

Kiesdrem­pel maakt politiek niet slagvaardi­ger

Eens in de zoveel tijd keert de discussie terug over invoering van een kiesdrempel bij Kamerverkiezingen. Hoewel het logisch klinkt, zou het geen oplossing zijn voor onze politieke problemen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

12 december