Kabinet: publiek gewoon welkom bij Songfestival

Experiment

Ahoy

In Rotterdam wordt opgelucht ademgehaald. ,,Dit is goed nieuws’’, zegt wethouder Kasmi (D66, evenementen). ,,Shows met publiek zorgen immers voor die geweldige songfestivalsfeer in Ahoy. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Veiligheid voor bezoekers, artiesten, delegaties en pers staat te allen tijde voorop en we werken volgens een strikt coronaprotocol.’’



De bestuurder wil bovendien vasthouden aan het plan om Rotterdamse minima bij de shows toe te laten. ,,De Celebrate Together-actie kan doorgaan, we staan in de startblokken om deze mensen uit te nodigen. Alle noodzakelijke checks daarvoor zijn inmiddels gedaan.’’



Ook Ahoy-directeur Jolanda Jansen is zeer te spreken over het kabinetsbesluit. ,,We zijn vanzelfsprekend blij dat er beperkt publiek bij de shows aanwezig kan zijn. Dat geeft extra energie in de zaal, óók voor de 180 miljoen tv-kijkers in Europa. Uiteraard gelden er strenge protocollen en eisen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.”



De kaartverkoop voor het festival begint begin mei.