Kabinet roept ambtenaren op: verwijder apps als TikTok van werktelefoon

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) roept rijksambtenaren op om spionagegevoelige apps als TikTok onmiddellijk van hun werktelefoon te halen. De filmpjesapp heeft een Chinees moederbedrijf en dat land heeft een ‘offensief cyberprogramma tegen Nederland’.

Het moet uiteindelijk voor ambtenaren onmogelijk worden applicaties uit zulke landen - bijvoorbeeld ook Iran en Rusland - op hun telefoon te hebben.

In februari zeiden Kamerleden van de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie tijdens een debat voor een TikTokverbod te zijn. Zij vrezen dat gegevens van gebruikers kunnen worden ingezien door de Chinese overheid. De staatssecretaris heeft toen beloofd om zo snel mogelijk uitsluitsel te geven. Nu komt ze met een “zorgvuldige afweging die verder gaat dan het ontraden van één applicatie”, zonder TikTok bij naam te noemen. Ze volgt de lijst die inlichtingendienst AIVD heeft gepubliceerd van landen met een offensief cyberprogramma.

Het beleid van de Rijksoverheid zal ook veranderd worden, ‘zo snel als mogelijk’. Daardoor is het binnenkort voor ambtenaren technisch niet meer mogelijk om ‘spionagegevoelige apps’ te installeren. Van Huffelen maakt een uitzondering als zo’n applicatie nodig is voor een ‘primaire taak van een Rijksorganisatie’. Dat kan gaan om apps die worden gebruikt voor inspectie en toezicht, opsporingsonderzoek of om inlichtingen te verkrijgen. Deze uitzondering gaat de staatssecretaris de komende maanden uitwerken in samenspraak met de ministeries.

Angst voor spionage

TikTok ligt al langer wereldwijd onder vuur. Afgelopen donderdag besloot de Britse regering TikTok te verbieden op zakelijke telefoons en andere overheidsapparaten. Nieuw-Zeeland volgt eind april en eerder deden de EU en België het sociale platform in de ban. Ook in de Verenigde Staten en Canada is de app verboden.

De landen vrezen dat data van gebruikers in handen komen van de Chinese overheid. Voor het gebruik van TikTok moeten gebruikers de app toestemming geven om bepaalde data te verzamelen en op te slaan. Er wordt gevreesd dat China toegang heeft tot deze gegevens. Het bedrijf achter de app, ByteDance, zou banden onderhouden met de Chinese regering. Bovendien bestaat de vrees dat video’s die de Chinese staat in verlegenheid brengen worden verwijderd en video’s die een positief beeld laten zien juist in de tijdlijn van gebruikers opduiken.

De oproep van het kabinet kan in elk geval op instemming rekenen van D66. Volgens D66-kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz zorgt een verbod voor betere bescherming van gevoelige overheidsinformatie. ,,We moeten op alle mogelijke manieren voorkomen dat gegevens ongecontroleerd weglekken. De Chinese app TikTok is daarin een kwetsbaarheid. Het is goed dat het kabinet nu luistert naar het verzoek van D66 om TikTok te weren van apparaten die ambtenaren tijdens hun werk gebruiken. Inmiddels gingen veel andere landen ons al voor en Nederland mocht niet achterblijven.”