Kabinet roept vastgelopen asielopvang uit tot nationale crisis

met video Staatsse­cre­ta­ris Van den Burg: ‘Het gaat zo niet langer in Ter Apel’

Het kabinet hoopt voor de komende dagen een oplossing te vinden voor de opvangcrisis, die tot grote problemen leidt voor asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. ,,Zoals het nu gaat in Ter Apel gaat het niet langer”, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Maar het is onduidelijk of er een oplossing in zicht is.

14:22