Kabinet schaft predicaten ‘goed’ en ‘excellent’ voor scholen af

Tweede Kamer tijdelijk ontruimd om verdachte ‘deurstop­per’

De Tweede Kamer is donderdagmiddag kort deels ontruimd op last van de beveiliging. Er was een verdacht pakketje aangetroffen in de postkamer van het gebouw. Volgens PVV-leider Geert Wilders was het pakketje aan hem gericht. Na ongeveer een uur bleek het loos alarm.