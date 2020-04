Kabinet schuift Wob-verzoeken over corona op lange baan

Met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen burgers en journalisten informatie en stukken opvragen bij de overheid. Die stukken moeten volgens de Wob binnen vier weken openbaar worden gemaakt. Maar vanwege de coronacrisis is het ministerie van Volksgezondheid voorlopig niet van plan hieraan mee te werken.

Minister Hugo de Jonge laat via zijn juridisch directeur weten dat het reageren op Wob-verzoeken over corona nu voor een ‘onredelijke extra belasting’ van ambtenaren zorgt. Over een Wob-verzoek van deze site schrijft de directeur: ‘Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin mijn ministerie zich momenteel bevindt, ben ik van opvatting dat een opschorting van de beslistermijn wegens overmacht gerechtvaardigd is’.

1 juni

Quote Het kan niet zo zijn dat een minister en een handjevol experts nu het land besturen zonder de informatie te delen Wim Voermans, hoogleraar bestuursrecht Het ministerie zegt niet eerder dan 1 juni toe te komen aan beantwoording. ‘Ik merk hierbij op dat niet valt uit te sluiten dat de kabinetsmaatregelen tot na 1 juni worden verlengd’, aldus de directeur. Als dat zo is, wordt behandeling van het Wob-verzoek langer uitgesteld. Een Wob-verzoek van RTL Nieuws is om dezelfde reden opgeschort.



,,Het ministerie lijkt de luiken te hebben dichtgegooid’’, reageert hoogleraar bestuursrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden. ,,Dit kán gewoon niet. Er is momenteel geen enkele reden om de wettelijke werking van de Wob uit stellen. Journalisten moeten inzicht krijgen in de manier waarop het kabinet coronamaatregelen neemt. Het kan niet zo zijn dat een minister en een handjevol experts nu het land besturen zonder de informatie te delen. Er móét democratische controle zijn.”

Ook Joost Vullings, voorzitter van de Parlementaire Pers Vereniging (PPV), is kritisch over de informatievoorziening vanuit het kabinet. ,,Het niet naleven van de wettelijke termijnen in de Wob is buitengewoon onwenselijk. De coronacrisis mag geen reden zijn om verzoeken om openbaarheid eindeloos op de lange baan te schuiven. Die situatie dreigt nu.”

Kamervragen