Kabinet steekt 435 miljoen extra in wijkverpleging

Contractafspraken

Door de deal kan 'de juiste zorg op de juiste plek' terechtkomen, beweren alle partijen. Concreet wordt vooral het maken van contractafspraken tussen verzekeraars en zorgverleners beter geregeld. Verder is het terugdringen van de administratieve rompslomp voor hulpverleners een belangrijk punt. Daaronder valt het afschaffen van de zogeheten '5 minutenregistratie'. Ook de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt, zoals de roep om geschikt personeel, staat in de planning.

Kwaliteit bevorderen

Daarnaast stelt het ministerie jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit in de wijkverpleging verder te bevorderen. Ook wordt extra geld gestoken in kortdurend verblijf in een zorginstelling, bijvoorbeeld omdat iemand herstelt van een behandeling in het ziekenhuis.