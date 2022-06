Kabinet stelt besluit opening Lelystad Airport met twee jaar uit

sociale zaken Van Gennip: Franse jeugdwerk­lo­zen uit voorsteden hier welkom om te werken

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) oppert om werkloze Franse jongeren uit probleemwijken in Nederland te laten werken. Samen met Spaanse jeugdwerklozen zouden zij aan de slag kunnen in de horeca of in de kassen. De roep om een stop op de komst van arbeidsmigranten vindt bij Van Gennip geen gehoor. ‘Zonder hen wordt het moeilijk’.

14 juni